A meio da semana santa e durante o período de celebraçõs pascais, o Papa Francisco causou rebuliço no seio da Igreja ao ter sugerido, em declarações ao jornal italiano La Reppublica, a possibilidade de não existir um inferno. A comuniucação do Vaticano veio já esclarecer a situação, assegurando que as declarações do Sumo Pontífice foram interpretadas fora de contexto e que não são uma "transcrição fiel" do que este terá afirmado.Toda a situação começou quando o jornalista Eugenio Scalfari, de 93 anos - fundador do jornal italiano - escreveu sobre o encontro que teve recentemente com Francisco, num texto que incluía uma secção de perguntas e respostas.Scalfari, que não usa gravadores nem tira notas durante as entrevistas, terá perguntado directamente ao chefe da Igreja Católica para onde vão as "almas más" e onde são punidas. Ao jornalista histórico Francisco terá respondido: "As almas más não são punidas. Aqueles que se arrependem obtém o perdão de Deus e conquistam o seu lugar entre as fileiras daqueles que o contemplam. Aqueles que não se arrependem e não podem ser perdoados desaparecem. O inferno não existe, o que existe é o desaparecimento das almas pecadoras", pode ler-se nas páginas do icónico jornal italiano.A assessoria de imprensa do Vaticano veio a público esclarecer que o Papa acredita nos princípios centrais do catolicismo (onde é defendida a existência de um inferno) e que aquela declaração não era nada mais nada menos do que um "fruto da reconstrução" por parte do jornalista veterano, que já admitiu no passado ter colocado palavras na boca de Francisco.A nota emitida pelo gabinete de comunicação esclareceu ainda que Francisco não tinha concedido qualquer entrevista a Scalfari, sendo que os dois apenas se encontraram ocasionalmente numa celebração privada de Páscoa.Numa entrevista posterior ao The New York Times, o jornalista de 93 anos admitiu não ter feito anotações, no entanto, afirma recordar-se do Papa ter dito não acreditar de facto no inferno. "Ainda assim eu também posso cometer erros", admitiu o histórico jornalista.