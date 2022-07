Sri Lanka: enquanto o presidente foge para as Maldivas os protestos continuam em Colombo

Parlamento já convocou eleições para este mês e apelou "ao povo que mantenha a confiança no processo eleitoral". Depois do presidente do país, manifestantes exigem agora a demissão de primeiro-ministro.

Gotabaya Rajapaksa, presidente do Sri Lanka, fugiu do país esta quarta-feira, depois de centenas de pessoas terem invadido o palácio presidencial enquanto exigiam a sua demissão. A fuga ditou assim o fim do clã Rajapaksa no governo, que dominou a política do país nas últimas duas décadas.