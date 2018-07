Canal norte-americano indica que condições de saúde estão a complicar as hipóteses de um resgate seguro.

Dois dos jovens e o treinador que se encontram dentro da caverna de Tham Luang, na Tailândia, desde 23 de Junho, estão demasiado fracos para serem retirados de forma segura. Sofrem de malnutrição e estão exaustos.



Segundo o canal norte-americano CNN, uma avaliação médica concluiu que é demasiado perigoso mover os doze jovens e o treinador esta quinta-feira.



Um membro da equipa de mergulhadores de elite da Tailândia adiantou à CNN que os jovens estão muito fracos.



As equipas de socorristas continuam a tirar água de dentro do complexo de cavernas, tentando facilitar a saída das crianças e do treinador antes que as chuvas previstas para os dias 7 a 12 de Julho cheguem.



Os jovens encurralados podem ter de sair das grutas a nado, estando a ter aulas de mergulho. Ao mesmo tempo, as equipas de resgate estão a tentar permitir que eles rastejem o máximo possível, retirando a água. Finalmente, outros elementos estão à procura de outras maneiras de aceder às cavernas.