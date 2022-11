Site do Parlamento Europeu alvo de ciberataque

O site do Parlamento Europeu foi alvo de um ciberataque, revelou esta quarta-feira a presidente da instituição, Roberta Metsola.





The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini