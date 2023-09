Sismo em Marrocos. Número de mortos revisto em alta para 2.497

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O sismo que abalou Marrocos no dia 8 de setembro causou 2.497 mortos até agora. O número de mortos foi revisto em alta pelas autoridades nacionais, citadas pela agência noticiosa estatal. 2.476 pessoas ficaram feridas.







Trata-se do mais mortífero sismo no país em mais de seis décadas.O sismo atingiu uma magnitude de 6.8 na escala de Richter e teve epicentro a 72 quilómetros de Marraquexe.De momento, os socorristas batalham contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os escombros. Até agora, Marrocos conta com a ajuda de equipas do Reino Unido, Espanha, Qatar e Emirados Árabes Unidos.