MBS: O príncipe sangrento

Massacres de centenas, a tiro e com morteiros, na fronteira com o Iémen. Cadeia e pena de morte para quem se atreve a tweetar uma crítica. O alegado reformista só reformou o discurso.

Mohammed al-Ghamdi é um professor reformado na Arábia Saudita. Nada mais: não tem um percurso político, nenhuma atividade de oposição, nem é sequer um ativista dos direitos humanos. Mas tinha duas contas anónimas na plataforma X (ex-Twitter), embora de dimensão algo ridícula: dois seguidores numa, oito noutra. Foi condenado à morte pelo Tribunal Criminal Especializado de Riade devido a retweets de comentários críticos do Governo saudita e da família real do atual homem-forte do país, o príncipe herdeiro mas líder de facto, Mohammed bin Salman, mais conhecido pelas iniciais MBS. A sentença, ditada em julho, apenas foi conhecida a semana passada.