A costa sudoeste da Grécia foi atingida com um sismo de magnitude 6.4 na escala de Richter. O terramoto, que contou com três abalos entre as 22h22 e as 23h09, terá tido o seu epicentro a 50 quilómetros a sul da ilha de Zakynthos, no mar Jónico. O incidente provocou poucos danos materiais e apenas dois feridos ligeiros.

Sentido também na Líbia, Itália, Malta e Albânia, o sismo levou as autoridades gregas a levantarem o alerta de tsunami mas não houve qualquer ocorrência. Os maiores estragos registados no país helénico foram danos num mosteiro das ilhas de Strofades e no porto de Zakynthos, de acordo com a imprensa local. "Não enfrentámos grandes problemas", afirmou o presidente de Zakynthos, Pavlos Kolokotsas, à rádio grega ERT.

A extensão dos danos foi prevenida graças à adopção de códigos de protecção sísmica na construção na região, contou o dirigente da Organização de Planeamento e Protecção de Terramotos da Grécia, Efthymios Lekkas. "A energia desencadeada foi dispersada para Itália", acrescentou.