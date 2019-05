Pelo menos nove pessoas morreram e 36 ficaram feridas, este domingo, num acidente com um autocarro na província de Carchi, no Equador, perto da fronteira com a Colômbia, anunciaram as autoridades.





A las 10:35 avanzaron personal paramédico y rescatistas con 6 ambulancias, unidad de rescate y contraincendios de @IBomberos, y una ambulancia de Bomberos Pimampiro, a un volcamiento con múltiples víctimas, en Cunquer. Apoyaron @PoliciaEcuador, @Salud_Ec, @IESSec. pic.twitter.com/kbLjJ1dW9H — Bomberos de Ibarra (@IBomberos) 12 de maio de 2019