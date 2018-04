Registado um sismo de magnitude 6.4 ao largo do Chile

O sismo atingiu a costa oeste do país esta manhã. Não há ainda registos de feridos ou danos materiais.

Um sismo de magnitude 6.4 fez sentir-se na cidade de Coquimbo, no centro do Chile. A cidade tem cerca de 200 mil habitantes.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a> M6.4 <a href="https://twitter.com/hashtag/earthquake?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#earthquake</a> hits Coquimbo, Chile at 10:19 GMT, according to USGS <a href="https://t.co/juH3nCc1FZ">pic.twitter.com/juH3nCc1FZ</a></p>— CGTN (@CGTNOfficial) <a href="https://twitter.com/CGTNOfficial/status/983654665379201024?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de abril de 2018</a></blockquote>

(notícia em actualização)