A Rússia e a Síria acusam Israel de ter bombardeado uma base aérea síria, a leste de Homs. Segundo o regime russo, dois caças F-15 bombardearam a base, tendo largado oito mísseis. Morreram 14 pessoas. Os russos dizem que os sistemas de defesa conseguiram travar cinco desses mísseis. Um porta-voz do exército israelita disse não ter ainda comentários a fazer.A televisão estatal síria divulgou a queda de explosivos num deserto perto de Homs nas primeiras horas de segunda-feira. A princípio as forças do país governado por Bashar al-Assad disseram que o ataque era, "muito provavelmente", de origem americana. No entanto o Pentágono apressou-se a desmentir as acusações.Segundo o Observatório dos Direitos Humanos Sírio morreram pelo 14 pessoas, grande parte deles iranianos.A base aérea T-4 tem sido usada pela força aérea russa, mas não se sabe ainda se havia aviões russos no local aquando do ataque durante a manhã desta segunda-feira.Há um historial das forças israelitas de operarem ataques independentes dentro da Síria contra grupos iranianos, muitas vezes sem terem o aval expresso dos EUA. Já em Fevereiro deste ano um ataque desta natureza tinha sido levado a cabo contra a mesma base aérea.Estes ataques prendem-se com a crença das forças israelitas de que os iranianos estão a tentar desenvolver sistemas avançados de mísseis comandados.Recentemente a Síria sentiu-se desapamparada quando Donald Trump anunciou a retirada de tropas norte-americanas da Síria. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considera que é importante os EUA continuarem na Síria de forma a impedirem que se desenvolva a influência iraniana no território sírio.Vários altos-cargos israelitas consideram que a administração Trump é caótica e incapaz de articular uma política linear para a acção na Síria.