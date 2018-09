Um rapaz de 12 anos e outro de 14 morreram esta sexta-feira durante protestos por parte dos palestinos contra Israel, na Faixa de Gaza. Israel acusa Hamas de incitar protestos.

Soldados israelitas abriram fogo contra palestinos durante um protesto organizado na Faixa de Gaza, esta sexta-feira, matando sete pessoas, segundo o ministério da saúde palestino. Há duas crianças - com 12 e 14 anos - entre as vítimas mortais. Morreu ainda um soldado israelita.



A decisão de abrir fogo e conduzir um ataque aéreo foi tomada depois de manifestantes atiraram explosivos e pedras contra soldados israelitas, afirma o exército de Israel que acrescenta ainda que o objectivo dos disparos era impedir que houvesse problemas no muro que separa o país da região controlada pelo Hamas.



Milhares de palestinos manifestam-se todas as semanas desde Março deste ano, junto à faixa de Gaza. Desde o início dos protestos já morreram 191 palestinos que reclamavam o direito de regressar o às terras que as famílias foram obrigadas a abandonar aquando da criação do estado de Israel, em 1948.



Segundo o Hamas, o protesto desta sexta-feira marca também o 18º aniversário do início da revolução palestina contra Israel.



Equipes médicas de Gaza afirmaram que pelo menos 505 pessoas foram feridas nos ataques e que 89 delas apresentavam sinais de terem sido atingidas por armas de fogo.