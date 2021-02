Sem energia e água, milhões de pessoas sofrem com frio no Texas

Canos congelados, estradas intransponíveis, casas sem eletricidade e água: o estado do Texas, nos Estados Unidos, está a ser afetado por uma tempestade de gelo que já matou pelo menos 20 pessoas. Nos próximos dias, deverá deixar de afetar o território, mas as temperaturas vão manter-se baixas, avisam os meteorologistas.



Esta segunda-feira, Houston, a maior cidade do estado, acordou com -10ºC. Os poços de gás natural, os gasodutos e os moinhos eólicos congelaram, cortando 40% da capacidade do Texas de produzir eletricidade. Esta quinta-feira, 2.7 milhões de casas continuavam sem energia, de acordo com a Reuters. Além da eletricidade, a água também não chega às casas, devido ao congelamento dos canos, e as estações de tratamento de resíduos não funcionam, pelo que algumas pessoas foram aconselhadas a ferver a água.



Em casa dos Mamu, em Houston, o jantar aconteceu à luz das velas e a comida guardada no frigorífico foi deitada fora.