Hemasiri Fernando assumiu responsabilidade pelos ataques terroristas no domingo de Páscoa que vitimaram pelo menos 359 pessoas.

O secretário de Defesa do Sri Lanka confirmou à Reuters esta quinta-feira que apresentou a sua resignação do cargo, na sequência dos atentados terroristas decorridos no domingo de Páscoa no Sri Lanka.

Hemasiri Fernando revelou à agência de notícias que assume responsabilidade pelos ataques perpetrados. Apesar de admitir não haver uma falha da sua parte directamente, o político entende que lhe é imputada responsabilidade nas instituições que liderava como secretário de Defesa.

Fernando divulgou também que as agências de segurança estavam a responder ativamente aos alertas de possíveis ataques antes de estes terem sido realizados.

Na quarta-feira, o presidente do país asiático, Maithripala Sirisena, tinha pedido a demissão do chefe da polícia e do secretário de Defesa após os ataques.

Os atentados da Páscoa em igrejas e hotéis de luxo no Sri Lanka causaram a morte de pelo menos 359 pessoas e feriram cerca de 500.