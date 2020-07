Santos Silva lamenta exclusão de Portugal dos corredores aéreos do Reino Unido

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, lamentou esta sexta-feira a exclusão de Portugal da atualização da lista do Reino Unido de países isentos de quarentena à chegada a território britânico.

Santos Silva acrescentou ainda que espera que portugueses a viver no Reino Unido que o Governo continua a trabalhar para que estes possam passar férias em Portugal e continua a referir que a decisão do governo britânico "não está fundamentada nos factos e dados que são públicos", esperando agora que as "autoridades britânicas evoluam".

O governante explicou que teve uma conversa com o seu homólogo britânico, em que este lhe explicou que os cinco critérios utilizados para tomar estas decisões: testagem, letalidade, índice de reprodução e capacidade de resposta do SNS e número de casos por 100 mil habitantes. Santos Silva apontou ainda que o ministro britânico "não foi capaz de explicar fundamentos políticos e técnicos da decisão".

O governo inglês atualizou os destinos e territórios e acrescentou Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e São Vicente e Grenadinas aos corredores aéreos, com a medida a passar a ficar em vigor na Inglaterra a 28 de julho.

Assim, as pessoas que viajem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do governo britânico.

Além desta lista, Portugal continua também fora dos países considerados "seguros" e que não são considerados um "risco elevado" para viagens não-essenciais.

Esta quinta-feira, o jornal The Times noticiou que Inglaterra iria integrar Portugal na lista "nos próximos dias" e que Londres iria ceder à "pressão poderosa" do Governo português, que considerou a exclusão, no início de julho, de Portugal do grupo de destinos seguros como "absurda" e "errada" e sugeriu um impacto nas relações bilaterais.

Foi o mesmo jornal britânico que na altura avançou primeiro a potencial ausência de Portugal da lista de "corredores de viagem" devido aos surtos de casos de covid-19 na região de Lisboa no final de junho.

Outros países mantém restrições a viajantes de Portugal, como Áustria, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Finlândia ou Bélgica.