Trabalhistas britânicos foram alvo de ataque informática de larga escala

O maior partido da oposição britânico, o Partido Trabalhista, foi alvo de um ataque informático "sofisticado e de larga escala", apontou fonte do partido à CNN. Ainda assim, e segundo a mesma fonte, os hackers não conseguiram roubar informação dos servidores do partido devido aos seus "sistemas de segurança robustos"."A integridade de todas as nossas plataformas foi mantida e estamos confiantes que não tivemos nenhum desvio de dados", afimou fonte do partido, que garantiu que o acontecimento foi reportado à agencia governamental de segurança cibernética.O líder do partido, Jeremy Corbyn, afirmou ainda aos jornalistas que estão a ser apuradas as responsabilidades neste ataque, não escondendo que está preocupado com as próximas eleições e as possíveis consequências de acontecimentos como estes na mesma. "Se este é um sinal daquilo que está para vir nas próximas eleições fico muito nervoso."