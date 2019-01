Na segunda-feira, um jornal russo informou que um avião vazio partiu de Moscovo para a Venezuela. A informação foi mais tarde confirmada pelo parlamento do país.

As autoridades russas garantiram não ter conhecimento das intenções de mover 20 toneladas de ouro do Banco Nacional da Venezuela para Moscovo, na Rússia.

Na segunda-feira, o jornal russo Novaya Gazeta escreveu que um avião de passageiros partiu da capital do país para Caracas, com o objetivo de "extrair pelo menos 20 toneladas de ouro" – 20% do capital do banco e cerca de 734 milhões das reservas de ouro do país da América do Sul.

A alegação foi mais tarde confirmada através de um tweet do parlamento venezuelano. "Estamos a exigir ao Banco que revela os detalhes do que aconteceu", lê-se. "O ouro não pertence a Calixto Ortega [gerente da instituição bancária]. Pertence ao povo venezuelano."

Sobre o caso, Dmitry Peskov, porta-voz de Kremlin, afirmou esta quarta-feira não ter noção de nenhuns planos para trazer o ouro para Moscovo. "A Rússia está preparada para ajudar a resolver a situação política na Venezuela de qualquer forma que seja possível, sem interferir nos assuntos internos do país", sublinhou Peskov, citado pelo órgão de comunicação russo RBC.

O avião, o Boeing 777, com lugar para 400 passageiros e pertencente à companhia aérea russa Nordwind Airlines, ficou estacionado numa zona privada do aeroporto de Caracas depois de voar diretamente de Moscovo, segundo as informações de controlo de voo e de fotos da Reuters. Foi a primeira vez que este avião fez o percurso, de acordo com as informações aéreas.

O Novaya Gazeta escreveu que iam a bordo do avião duas equipas russas e sugeriu que não havia razões óbvias para o aparelho fazer esta viagem, já que o governo da Rússia recomendou que os seus cidadãos não viajem para a Venezuela e não há pacotes promocionais turísticos para o país.

O ministro das Finanças venezuelano Simon Zerpa alegou que não havia aviões russos em Caracas, apesar de as fotos da agência Reuters mostrarem o contrário.

Nicolás Maduro está a acusar Washington de engendrar um golpe com o apoio do opositor Juan Guaidó, que na semana passada se proclamou presidente da Venezuela e recebeu o reconhecimento do cargo pelos EUA.

Na segunda-feira, o governo dos EUA aplicou sanções na estatal de petróleo da Venezuela.

Por outro lado, a Rússia está a acusar o presidente norte-americano Donald Trump de estar a tentar usurpar o poder na Venezuela e avisou que não iria aceitar uma intervenção militar. O Kremlin reconhece Maduro como líder legítimo do país.