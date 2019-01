O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, acusou as forças policiais do país de tentarem intimidar a sua família, depois de denunciar que as forças especiais tinham estado em sua casa numa altura em que tanto ele, como a mulher, Fabiana Rosales, estavam fora. E deixou um recado claro ao presidente, Nicolás Maduro.

O casal encontrava-se na Faculdade de Ciências Económicas e Sociais da Universidade Central da Venezuela, para Guaidó apresentar o seu programa governamental. Em casa, ficou a filha de 20 meses – que o autoproclamado presidente reviu alguns minutos depois da denúncia.

"Neste momento, a FAES (Força de Ação Especial da Polícia Bolivariana) está em minha casa, na minha residência familiar. Responsabilizo o cidadão Nicolás Maduro pela integridade da minha filha, que lá se encontra", escreveu Juan Guaidó na sua conta da rede social Twitter.





En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de janeiro de 2019

Depois, disse aos apoiantes: "A FAES está em minha casa, a perguntar onde está Fabiana (a sua mulher). Neste preciso momento, a ditadura pensa que vai conseguir intimidar-nos".

O político venezuelano defendeu que "a família é para se respeitar" e exigiu a polícias e militares para não passarem essa linha. "O objetivo era gerar medo, mas não conseguiram", atirou já com a filha ao colo.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Após a sua autoproclamação, Guaidó, de 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

A União Europeia fez um ultimato a Maduro para convocar eleições nos próximos dias, prazo que Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicaram ser de oito dias (a contar desde sábado passado), findo o qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo eleitoral.

Nicolás Maduro, de 56 anos, chefe de Estado desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento, no qual a oposição tem maioria, como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos da América.

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana provocou pelo menos 40 mortos, de acordo com dados das Nações Unidas.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, residem cerca de 300 mil portugueses ou lusodescendentes.