Rússia focou desinformação na UE e reduziu ataques contra EUA em 2025, diz relatório

Atores russos procuraram retratar Moscovo como "uma alternativa a um Ocidente supostamente decadente em termos morais".

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A Rússia focou as suas campanhas de desinformação e interferência externa na União Europeia em 2025, reduzindo os ataques contra os Estados Unidos, indica um relatório do serviço diplomático europeu, que aponta uma mudança estratégica.



Hackers Getty Images

No relatório, intitulado "Ameaças de ingerência externa e de manipulação de informação", o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) indica que, em 2025, se verificou uma "recalibração estratégica" nas campanhas russas de desinformação e de ingerência externa.

"Passaram de uma abordagem que dividia o foco entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos para uma ênfase maior na UE, mantendo, no entanto, alguma margem de manobra", lê-se no relatório.

O SEAE indica que os atores russos se "focaram na UE como um adversário, mostraram uma abordagem inconsistente relativamente aos Estados Unidos" e procuraram retratar Moscovo como "uma alternativa a um Ocidente supostamente decadente em termos morais".

No relatório, refere-se que a Rússia se manteve a principal fonte de desinformação contra a UE em 2025: dos 540 incidentes analisados pelo SEAE em 2025, cerca de 29% foram atribuídos à Rússia, seguido da China (6%).

"Os restantes 65% não foram atribuídos, mas apresentaram indicadores ligados a infraestruturas russas ou chinesas", lê-se no relatório do SEAE.

O principal alvo da Rússia foi a Ucrânia, seguido da Moldova, onde se realizaram eleições legislativas em setembro de 2025.

"As eleições continuaram a ser um dos principais focos [da Rússia]. Por exemplo, na República Checa, centenas de contas anónimas no TikTok espalharam narrativas pró-Kremlin na véspera das eleições legislativas [de outubro de 2025], enquanto as legislativas na Moldova enfrentaram uma onda sem precedentes de ameaças híbridas", refere-se.

Através das suas operações, Moscovo procura "alimentar divisões novas ou aprofundar as já existentes" nas sociedades, ao tentar "mobilizar sentimentos 'antissistema' e minar a confiança na UE, retratando-a como antidemocrática e agressiva ou demasiado fraca".

Já as atividades da China, apesar de serem significativamente inferiores, estão em "constante crescimento", indicou um responsável europeu num 'briefing' com jornalistas, e são dotadas de um orçamento muito maior.

Segundo estimativas do SEAE, a Rússia disponibiliza cerca de 1,6 mil milhões de euros para este tipo de operações, enquanto a China calcula-se que gaste entre 6 e 8,6 mil milhões de euros.

As atividades chinesas têm também uma característica própria: além de tentarem difundir teorias conspiracionistas, à semelhança das russas, visam também "suprimir narrativas que vão contra alguns dos seus interesses fundamentais".

Desenvolvem "medidas agressivas como intimidação e assédio de vozes críticas para suprimir informação inclusive fora das suas fronteiras", lê-se no relatório, que indica que a China tenta retratar a UE como "subserviente aos Estados Unidos" a nível de política externa.

O relatório refere ainda que, em casos raros, a Rússia e a China trabalham em conjunto contra a UE, apesar de normalmente desenvolverem ações classificadas como "oportunistas", no sentido em que aproveitam para amplificar os ataques desencadeados pelo outro.

Um dos exemplos dessas operações conjuntas verificou-se em outubro de 2025, numa altura em que 'drones' russos sobrevoavam o espaço europeu, tendo a China apoiado a Rússia com campanhas de desinformação, indicou um responsável europeu.

O SEAE ressalva que o relatório não deve ser "interpretado como exaustivo" em termos de ameaças de desinformação, uma vez que deriva de uma monitorização que não cobre "todas as regiões e línguas" e "só representa uma porção pequena das atividades destes atores".

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