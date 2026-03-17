Emirados Árabes Unidos fecham espaço aéreo devido a nova onda de ataques iranianos

Trata-se de "uma medida de precaução excecional" para garantir a segurança dos voos.

A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciou esta terça-feira o encerramento temporário e total do espaço aéreo do país, na sequência de uma nova onda de ataques com drones e mísseis iranianos.



Aeroporto do Dubai EPA

Segundo o comunicado, trata-se de "uma medida de precaução excecional" para garantir a segurança dos voos e salvaguardar o território dos EAU.

A Autoridade Geral de Aviação Civil declarou que a decisão foi tomada após uma avaliação exaustiva dos riscos operacionais e de segurança, e em plena coordenação com as autoridades nacionais e internacionais competentes.

Coincidindo com o anúncio, o Ministério da Defesa dos EAU informou que as defesas aéreas estão a responder a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irão.

A decisão de fechar o espaço aéreo surge horas depois de voos com origem e destino no aeroporto internacional do Dubai terem começado a ser retomados gradualmente, após a suspensão temporária aplicada na madrugada de segunda-feira.

A suspensão nesse aeroporto ocorreu após um incidente com um drone que provocou um incêndio nas imediações das instalações, embora sem causar vítimas.

O ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, no passado dia 28 de fevereiro, deu início a uma guerra que está a ter consequências importantes para os países do Golfo Pérsico, alvo dos ataques iranianos contra as bases e os interesses norte-americanos na região.

Os voos com origem ou destino nos Emirados Árabes Unidos têm sido alvo de suspensões desde o início do conflito.

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