A Arábia Saudita interceptou esta quarta-feira um míssil balístico que sobrevoava Riade. Segundo os meios de comunicação locais, o míssil foi interceptado pelas forças de defesa aérea após se terem ouvido pelo menos três explosões e de terem sido vistas nuvens de fumo.



Os rebeldes houthis, do Iémen, têm atacado o país com mísseis nos últimos meses. Os combatentes rebeldes justificam os ataques como retaliação aos ataques aéreos no Iémen - realizados pela coligação liderada pela Arábia Saudita.



No mês passado, destroços de um míssil mataram um homem em Riade.