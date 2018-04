O republicano Paul Rayn, máximo responsável pela Câmara dos Representantes dos EUA, anunciou esta quarta-feira que não vai recandidatar-se ao cargo nas eleições intercalares de Novembro.

A decisão já foi comentada por Donald Trump no Twitter. "O speaker Paul Ryan é um homem realmente bom, e deixa-nos um legado de conquistas que ninguém pode questionar, agora que decidiu não se recandidatar. Estamos contigo, Paul!", escreveu.





Speaker Paul Ryan is a truly good man, and while he will not be seeking re-election, he will leave a legacy of achievement that nobody can question. We are with you Paul!