A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai convocar na próxima quinta-feira um "gabinete de guerra" especial para preparar a entrada do Reino Unido na acção militar dos Estados Unidos e da França contra o regime sírio. Esta acção ocorre após o ataque químico em Douma, alegadamente perpetrado pelas forças de Bashar al-Assad, que levou à morte de cerca de 70 pessoas.A notícia está a ser avançada pela Sky News . De acordo com a informação veiculada pela televisão britânica, este "gabinete de guerra" terá que aprovar a participação do Reino Unido nas acções bélicas que a França e os EUA estarão a preparar contra as infrasestruturas onde o governo sírio terá guardado as armas químicas.Além disso, o Parlamento não será consultado. Após o "gabinete de guerra" aprovar, a acção militar poderá acontecer "poucas horas depois", apurou a Sky News.Recorde-se que as tensões entre o Ocidente e a Rússia têm vindo a aumentar na última semanas depois de um ataque recorrendo, alegadamente, a armas químicas que os norte-americanos atribuem ao regime de Bashar al-Assad. Segundo a agência Associated Press, Moscovo vai enviar militares para a cidade de Douma. Também o presidente dos EUA, Donald Trump, avisou a Rússia para "se preparar" para os mísseis que vão começar a ser largados sobre a Síria.Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ataque com recurso a armas químicas em Douma terá afectado 500 pessoas que ficaram expostas ao agente. Nos ataques morreram 70 pessoas.