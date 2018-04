Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

"A Rússia prometeu destruir qualquer míssil disparado na Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão começar a vir, bons, novos e "inteligentes"! Não deviam ser parceiros com um Animal que Mata com Gás que mata os seus cidadãos e diverte-se com isso", escreveu o chefe de Estado norte-americano.Num tweet posterior, Donald Trump admite que nunca antes a relação entre EUA e Rússia foi tão tensa - "está pior do que nunca, e isso inclui a Guerra Fria" - e parece estender um ramo de oliveira de forma a melhorar essa relação.Trump afirma que não há motivos para as relações estarem naquele estado de degradação."A nossa relação com a Rússia está pior do que nunca, e isso inclui a Guerra Fria. Não há razão para isto. A Rússia precisa que as ajudemos com a sua economia, alguma coisa que seria muito fácil fazer, e precisamos que todas as nações trabalhem juntas", pode ler-se na publicação. A última frase pode ser algo ambígua já que se pode ler: "Parem a corrida às armas?" ou "Paremos a corrida às armas?".As tensões entre os EUA e a Síria têm vindo a aumentar na última semanas depois de um ataque recorrendo, alegadamente, a armas químicas que os norte-americanos atribuem ao regime de Bashar al-Assad.Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ataque com recurso a armas químicas em Douma terá afectado 500 pessoas que ficaram expostas ao agente. Nos ataques morreram 70 pessoas.O presidente norte-americano disse que iria tirar entre 24 e 48 horas de forma a pensar numa resposta adequada aos ataques. A Rússia apressou-se a negar o ataque por parte dos seus aliados, enquanto Estados Unidos, França e Reino Unido começaram a discutir uma possível resposta ao regime de Assad.O governo de Vladimir Putin votou, esta terça-feira, contra uma proposta dos EUA nas Nações Unidas para determinar a responsabilidade pelos ataques químicas no país de Bashar al-Assad, no sábado passado, apesar do regime de Damasco ter convidado observadores independentes a analisarem o local. O projeto recebeu 12 votos a favor, dois votos contra (Rússia e Bolívia) e uma abstenção (China).