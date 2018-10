Recorde-se que a polícia de Las Vegas reabriu esta semana a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, pelos factos que remontam a 2009. "O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia na segunda-feira. Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. Continuar a ler

Já defendeu acusações de assédio, violação ou abuso sexual o ilusionista David Copperfield, o ex-basquetebolista Shaquille O'Neal ou o ex-jogador de futebol americano Darren Clarke. Em tribunal, também já foi o advogado de Paris Hilton, Leonardo Di Caprio, Bruno Mars, a família de Michael Jackson e várias estrelas do poker (frequentadores habituais dos casinos de Las Vegas). Estes são alguns dos nomes na montra do advogado David Chessnoff: "Se estiver em Las Vegas e tiver um problema, ligue a David Chesnoff", lê-se num título da peça do Wall Street Journal.