#ULTIMAHORA en #Cataluña.

Empiezan los cortes de Carreteras por los Independentista más radicales.

??C-17,Barcelona -Ripoll. pic.twitter.com/oEqZF7jFML https://t.co/TiNMYH4yyi — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) October 15, 2019





Esta terça-feira, o ministro da Economia espanhol, José Luis Ábalos, rejeitou a possibilidade de indulção dos políticos condenados a penas até 13 anos por parte do governo em funções liderado por Pedro Sánchez.



Já o presidente da Generalitat da Catalunha repetiu que "voltaria a fazer" um referendo durante a cerimónia oficial do governo regional para assinalar o 79.º aniversário de fusilamento de Lluís Companys - antigo presidente do sistema catalão durante a Guerra Civil Espanhola - e indicou que enviou "uma carta ao Rei de Espanha e ao Presidente de Governo, Pedro Sánchez", não tendo recebido ainda resposta.





A sede do Partido Popular da Catalunha, em Barcelona, foi vandalizada esta terça-feira de manhã com graffitis, tendo sido pintado uma suástica e o número "155" a vermelho e amarelo - em referência ao artigo da Constituição espanhola que permite ao governo de Madrid assumir o controlo dos poderes autonómicos da Catalunha. A situação foi denunciada pelo secretário-geral do partido, Daniel Serrano, através do Twitter.





El tsunami "democrático" nos ha dejado esta noche su tarjeta d visita. Decirles que por mucho que marquen nuestras sedes, por mucho que nos amenacen, por mucho que nos agredan o por mucho que intenten paralizar ilegalmente Cataluña, el Estado d Derecho seguirá haciendo su trabajo pic.twitter.com/fYI8vpIdkS — Daniel Serrano (@DaniSerranoPP) October 15, 2019





Esta segunda-feira, as primeiras manifestações independentistas provocaram ferimentos em 131 pessoas, 27 das quais foram assistidas em hospitais, de acordo com o Serviço de Emergência Médica espanhol.

que se tornou um símbolo da Resistência italiana contra o Fascismo durante a Segunda

Mundial e ficou popularizada com a série "La Casa de Papel".





Entre os feridos das cargas policiais em El Prat está um homem que perdeu um olho, avança esta terça-feira o El País. O Hospital local de Bellvitge indicou ao jornal que a ferida era compatível com o impacto de uma bala de borracha, usada pelas autoridades. O homem apresentou "explosão do globo ocular" e "múltiplas feridas faciais", estando à espera de intervenção cirúrgica.









? Así han pasado la noche decenas de personas atrapadas en El Prat: las protestas contra la sentencia del 'procés' han provocado cancelaciones en decenas de vuelos https://t.co/7u8JskIawB pic.twitter.com/gShxkBGSI1 — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 15, 2019

O movimento independentista "Tsunami Democrático" tinha assegurado que os protestos de segunda-feira atingiram os "objetivos marcados", anunciando para esta terça "um novo desafio" que mobilizaria milhares de pessoas na Catalunha e acrescentando que o movimento tinha apenas "acabado de começar".





Lamentem i condemnem l'ús de pilotes de goma contra manifestants. Tot el suport als detinguts i ferits (alguns periodistes) que avui heu exercit els vostres drets.



Descansem per tornar als carrers demà. I el proper. I l'altre. El #TsunamiDemocràtic acaba de començar pic.twitter.com/5CkRTvbDrf — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019





O segundo dia de protestos deNo aeroporto de El Prat, onde se registaram os confrontos mais violentos, ficaram feridas 115 pessoas, 91 das quais assistidas no local e 24 foram transportadas para o Hospital de Bellvitge, uma delas com uma lesão ocular. No local os manifestantes cantaram "Bella Ciao", uma canção italianaGuerraOs protestos em El Prat provocaram também pelos menos 45 voos cancelados, deixando pessoas presas no aeroporto catalão.