Revolta em França por autarca preso por violação continuar a gerir a autarquia

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Tron, que foi ministro da República francesa durante a presidência de Nicolas Sarkozy, está a cumprir pena de prisão por violação e abuso sexual de uma mulher que fazia parte da câmara municipal de Draveil. Está a cumprir uma pena de cinco anos que foi contestada junto dos tribunais franceses pelo político que nega todas as acusações que lhe são feitas. E por se dizer inocente é que Tron também recusa abandonar o seu cargo político, continuando a liderar a autarquia, afirmando que a sua prisão é apenas um ligeiro "impedimento" à sua atividade profissional.A comunicação com a sua equipa autárquica é feita através de cartas e esta semana, durante uma reunião municipal, a mesma começou com a leitura de uma carta escrita por Tron sobre o orçamento para o município, para grande desagrado da oposição. À porta da autarquia, grupos feministas manifestavam-se contra a "facilitação" concedida a Tron que continua a manter o seu trabalho a partir da cela. De acordo com jornais francófonos, os manifestantes consideraram esta atitude como "escandalosa".Tron foi incialmente, em 2018, declarado como inocente das acusações de violação feitas por duas funcionárias, sobre acontecimentos de 2007 e 2010. Mas na fase de recurso, em fevereiro deste ano, o tribunal declarou que o autarca era de facto culpado.Foi até já lançada uma petição que pede ao governo francês que retire Tron do cargo de autarca, afirmando ser imoral que um violador condenado continue à frente de uma autarquia, mas o governo liderado pelo primeiro-ministro Jean Castex recusou-se, até agora, a avançar com a destituição. De acordo com Éric Dupond-Moretti, o ministro da Justiça que nunca foi bem aceite pela oposição e que originou várias polémicas, incluindo uma a dizer que se lhe fosse pedido defenderia Hitler em tribunal, disse que o governo estava de mãos atadas porque estava em tribunal um recurso e afirmou até que seria uma "heresia" o poder central intrometer-se neste assunto.Mas os socialistas franceses, pela voz da não menos polémica Laurence Rossignol, lembraram que Dupond-Moretti foi o advogado de Georges Tron em 2018, quando vieram a público as acusações de violaçãoApesar das acusações, os eleitores de Draveil já votaram em Tron para autarca por cinco vezes, tendo sido eleito cinco vezes desde 1995, a vez mais recente em 2020.