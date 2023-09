Homem que adoeceu em base remota da Antártica resgatado numa "missão assustadora"

Um homem, de nacionalidade australiana, adoeceu numa base remota na Antártica enquanto se encontrava a trabalhar na estação de investigação de Casey. Por necessitar de avaliação médica externa e cuidados especializados, as autoridades tiveram de iniciar uma "difícil missão de resgate".







Redes Sociais / @antarctica.gov.au

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo as autoridades australianas, o homem começou a padecer de uma condição médica em desenvolvimento, mas já estará a bordo de navio quebra-gelo a caminho do seu país.Em comunicado, a Divisão Antártica Australiana esclarece que o quebra-gelo RSV Nuyina deixou o país na semana passada e viajou mais de três mil quilómetros para sul, rompendo o gelo marinho, para chegar a um local situado a 144 quilómetros da estação de Casey.Dois helicópteros partiram depois do convés do quebra-gelo no domingo e chegaram à base depois de um voo de quase uma hora para resgatar o homem.O diretor-geral interino de operações e logística da divisão, Robb Clifton, disse que "a primeira fase (...) foi realizada de forma segura e bem-sucedida e o navio está a agora na viagem de retorno a Hobart", capital da ilha da Tasmânia, a sul da Austrália.Até chegar à Tasmânia, o homem irá receber tratamento nas instalações médicas do navio quebra-gelo, dado por médicos especializados em medicina polar e por funcionários do principal hospital de Hobart.As autoridades recusaram-se a divulgaram o nome ou a condição médica do homem para proteger a sua privacidade.Durante o verão, no hemisfério sul, mais de 150 pessoas trabalham na estação de pesquisa Casey. Mas durante o inverno, permanecem menos de 20 funcionários para realizar trabalhos de manutenção.A Divisão Antártica Australiana disse que todas as outras pessoas que trabalham nas bases australianas na Antártica estão seguras e bem de saúde.