Pelo menos três pessoas morreram e 22 ficaram feridas durante uma trovoada nas montanhas Tatra, na Polónia, e outra morreu nas Tatras do Oeste na Eslováquia.Segundo a Reuters, os relâmpagos atingiram um grupo de turistas em Giewont, uma montanha com 1.894 metros, depois de uma manhã com sol se ter tornado uma tempestade."Tivemos uma situação muito severa", contou à Reuters o responsável da organização de resgate voluntário nas montanhas da Polónia.Os turistas que escalam a montanha Giewont costumam finalizar a sua viagem no topo, onde uma cruz de ferro com 15 metros foi instalada em 1901. Diz-se que a cruz atrai os relâmpagos.Outras vítimas magoaram-se em diferentes partes das montanhas, que se estendem ao longo de 57 quilómetros no sul da Polónia. No socorro às vítimas, estão a trabalhar quatro helicópteros e vários socorristas.Mais de 20 socorristas já estavam a tentar salvar dois exploradores presos nas cavernas das montanhas, depois de um túnel inundado ter bloqueado a saída.Nas Tatras do oeste, um homem morreu quando o relâmpago o atirou pra um desfiladeiro.