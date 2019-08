Deputado dá biberão a bebé no parlamento da Nova Zelândia

Tutanekai Smith-Coffey é filho de um deputado neozelandês e do seu companheiro e nasceu no dia 10 de julho deste ano. O deputado levou o filho de um mês, esta quarta-feira, para o primeiro debate parlamentar depois da licença de paternidade.



Trevor Mallard, presidente do Parlamento da Nova Zelândia desde 2017, protagonizou um momento insólito quando pegou no bebé ao colo e lhe deu o biberão... Durante a sessão parlamentar. Numa publicação no Twitter, Mallard disse que um "VIP" se tinha sentado na cadeira presidencial com ele e felicitou o casal pelo recém-nascido.



Mallard é pai de três filhos, por isso decidiu, exercer dois cargos ao mesmo tempo: o de babysitter e o de presidente do parlamento.





Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019





Tamati Coffey anunciou em julho o nascimento do filho, que nasceu via barriga de aluguer com o ADN do marido. No Twitter, o deputado disse que ele e o marido estavam "encantados pelo milagre da vida." A amiga do casal homossexual – responsável pela gestação – está "muito bem", afirma o casal.





He’s here. and he came into this world surrounded by his village. #modernfamilies Mum doing awesome. Dads overwhelmed at the miracle of life.



@SundayTVNZ will tell our story this Sunday night at 730pm. Give it a watch. pic.twitter.com/nRm2YNoBug — Tamati Coffey (@tamaticoffey) July 9, 2019

Muitos deputados apoiaram o presidente, Gareth Hughes, um membro neozelandês do Partido Verde, pôs uma fotografia de Mallard no Twitter a dizer: "adorável ter um bebé na Casa, e um tão lindo."





Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES — Gareth Hughes (@GarethMP) August 21, 2019

Em 2017, a senadora australiana Larissa Waters foi manchete nos jornais mundiais por ter dado de mamar ao seu filho enquanto estava no parlamento. Levar bebés para edifícios governamentais pode ainda ser invulgar em muitos países e totalmente proibido noutros, mas em alguns casos está a acontecer o contrário.