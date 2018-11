Hassan Al Kontar esteve retido num corredor de aeroporto desde Fevereiro depois de negada a entrada na Malásia. Conseguiu agora a realocação para o Canadá.

Mais de oito meses depois de ter ficado bloqueado no aeroporto de Kuala Lampur, na Malásia, um refugiado sírio conseguiu asilo no Canadá. Hassan Al Kontar estava retido no corredor de chegada do aeroporto desde Fevereiro, quando foi-lhe recusada permissão para embarcar num voo em direcção ao Equador e foi-lhe negada entrada no Camboja e na Malásia.

"Amanhã vou chegar ao meu destino final: Vancouver, no Canadá", afirmou Kontar num vídeo postado no Twitter durante uma escala feita em Taiwan esta segunda-feira. "Não teria conseguido sem a ajuda da minha família – os meus amigos canadianos, a minha família e o meu advogado. Obrigado a todos. Amo-vos a todos", disse.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Breaking news ?? <a href="https://t.co/o2vQGROBdS">pic.twitter.com/o2vQGROBdS</a></p>— Hassan Al Kontar (@Kontar81) <a href="https://twitter.com/Kontar81/status/1067050025748901888?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de novembro de 2018</a></blockquote>

Impedido de regressar à Malásia depois de ser-lhe negado o visto para a entrada no país, Kontar ficou retido numa zona do aeroporto sem restaurantes ou lojas. Foi forçado a dormir em escadas, tomar banho em casas de banho para pessoas com deficiência e a depender dos funcionários do aeroporto para comer.

Os seus vídeos diários rapidamente chamaram a atenção na Internet, em particular de uma consultora de relações internacionais no Canadá. Laurie Cooper contactou Kontar e organizou uma petição para que o licenciado em Direito fosse realocado no país da América do Norte.

O grupo angariou o dinheiro necessário para organizar a realocação de Kontar no Canadá, cerca de 12 mil euros, mas no passado mês as autoridades malaias prenderam Kontar e sugeriram que fosse deportado para a Síria.

Num esforço de última hora, o consulado canadiano na Malásia acordou a realocação – um processo que, em média, demora cerca de 26 meses no país. "Estou muito grato pela ajuda das autoridades canadianas", afirmou a consultora que ajudou Kontar.