O líder supremo iraniano afirmou esta sexta-feira que os americanos, especialmente o presidente Donald Trump , uma vez que este finge apoiar o povo iraniano, enquanto vai "cravar um punhal envenenado" nas suas costas. Ali Khamenei lançou estas críticas na sua primeira oração de sexta-feira em Teerão nos últimos oito anos."Estas últimas duas semanas foram extraordinárias e cheias de acontecimentos. Acontecimentos bons e mais. Lições que aprendemos. O povo iraniano passou por muito", apontou ainda o ayatollah. "Demos um golpe à imagem dos Estados Unidos enquanto superpotência."Num discurso proferico em arábico, Khamenei afirmou ainda que o que foi feito até agora não é o suficiente para cobrar o ataque "cobarde" ao general Qasseim Soleimani e que "o verdadeiro castigo" seria o país ser obrigado a retirar todas as suas forças armadas.Khamenei considerou que não só os Estados Unidos como os países europeus não são de confiança na manutenção do acordo nuclear e que são "demasiado fracos" para fazerem com que o seu país se submeta às suas vontades.Estas orações de sexta-feira são proferidas pelo ayatollah apenas em tempos de crise, sendo que o seu último foi em 2012, altura dos protestos da Primavera Árabe na região.