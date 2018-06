Foi negada a estipulação de uma fiança ao suspeito do ataque à redacção The Capital Gazette em Annapolis, que vitimou cinco pessoas e feriu outras duas na quinta-feira. A decisão partiu do juiz Thomas Pryal numa audiência realizada esta sexta-feira.

O juiz norte-americano concluiu que Ramos agiu com premeditação ao levar caçadeiras e bombas de fumo, e por ter barricado as portas para impedir que os funcionários escapassem. Além disto, o alegado perpetrante foi considerado como "perigoso" para a sociedade. Por estas razões, Ramos viu-lhe ser negada a fiança e ficará detido.

Ramos está assim acusado de cinco crimes de homicídio de 1.º grau (o equivalente a um homicídio qualificado no sistema judicial português). O suspeito justificou o crime por ter conflitos judiciais com o jornal que se arrastavam há anos.

O chefe da Polícia Timothy Altomare declarou também esta sexta-feira numa conferência de imprensa que a polícia ainda está a recolher provas do carro do suspeito e do seu apartamento. As autoridades revelaram que já encontraram materiais usados no ataque. "Ainda estamos a tentar montar as peças todas", disse Altomora. "Não conseguimos perceber por que motivos esta pessoa escolheu realizar o ataque".

Segundo o chefe da Polícia, o atacante foi identificado pelas autoridades através da tecnologia de reconhecimento facial. Durante o ataque, Ramos escondeu-se e defrontou a polícia num tiroteio. "Ele queria matar o maior número de pessoas possível. Não fugiu, mas escondeu-se", contou Altomore.

As autoridades locais também já afirmaram que Ramos tem-se relevado pouco cooperativo nos interrogatórios.