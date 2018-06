Há ainda várias pessoas gravemente feridas. Um homem, suspeito de ter uma disputa antiga com os trabalhadores do jornal, foi detido e está a ser interrogado pela polícia.

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras sofreram "ferimentos graves" num tiroteio, na quinta-feira, no jornal Capital Gazette, em Annapolis, capital do Estado norte-americano de Maryland. De acordo com as autoridades, um homem foi detido e está a ser interrogado pela polícia.

"Temos conhecimento de pelo menos cinco mortos. Existem mais pessoas gravemente feridas", afirmou William Krampf, chefe interino da polícia local, que revelou os nomes das cinco vítimas mortais - Wendi Winters, Rebecca Smith, Robert Hiaasen, Gerald Fishman e John McNemara.



Através do Facebook, o irmão de Robert Hiaasen, o escritor Carl Hiaasen, deixou uma homenagem a "uma das pessoas mais gentis e divertidas que conhecia".



"Estou devastado e de coração partido por confirmar a perda do meu maravilhoso irmão Rob hoje no tiroteio ao jornal de Annapolia, Capital Gazette. O Rob era editor e colunista no jornal, e uma das pessoas mais gentis e divertidas que alguma vez conheci. Ele passou a toda a sua talentosa carreira como jornalista, e acreditava profundamente na missão de servir o direito do público saber as notícias", escreveu Carl Hiassen.



Krampf informou ainda, durante uma conferência de imprensa na noite de quinta-feira, que as autoridades estão a investigar uma possível disputa antiga entre o atirador e os trabalhadores do jornal.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao sucedido através da rede social Twitter, informando que tinha os "pensamentos e as orações com as vítimas e as suas famílias".

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junho de 2018