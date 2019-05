De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, entre 3 mil e 5 mil pessoas deixam a Venezuela todos os dias. "O Alto Comissariado... considera agora que a maioria dos que fogem do país precisam de proteção internacional enquanto refugiados", afirmou Liz Throssell, a porta-voz da agência. "É incrivelmente importante dada a situação na Venezuela que não haja deportações, expulsões ou retornos forçados."



O Alto-Comissariado indicou que se verificaram algumas deportações a partir de ilhas das Caraíbas, como Trinidad e Tobago em 2018.



Até ao fim de 2018, só 460 mil venezuelanos pediram asilo formalmente, a maioria no Peru, Estados Unidos, Brasil e Espanha, enquanto outros se mantêm em situação legal em países como Colômbia, Chile e Equador.



A agência para as crianças da ONU (UNICEF) também informou a deterioração das condições dentro da Venezuela deixaram crianças vulneráveis com acesso limitado à saúde, educação, proteção e alimentação.



A UNICEF providenciou a cerca de 190 mil crianças o acesso a programas de nutrição mas não pode fazer tudo o que pretende na Venezuela, lamentou o porta-voz Christophe Boulierac. Este mês, num protesto, morreu um jovem de 14 anos chamado Jhoufer Vasquez, cujo funeral foi captado pela Reuters (na fotogaleria acima).



Apesar de vários países reconhecerem Juan Guaidó, o líder da oposição venezuelana, como presidente, Nicolas Maduro mantém-se no poder desde as eleições de 2018. Maduro tem o apoio dos militares.

