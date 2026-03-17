Quem era o São Patrício da Irlanda e por que é celebrado em todo o mundo?

De Dublin a Chicago, o principal Santo padroeiro irlandês é celebrado em todo o mundo, incluindo em Portugal.

Canecas de Guinness, trevos e vestimentas verdes. O Dia de São Patrício é celebrado a 17 de março por todo o mundo, data que marca a morte do principal santo padroeiro da Irlanda. Esta data é celebrada não só na Irlanda, mas também em cidades com grande presença irlandesa, nomeadamente Londres, Nova Iorque, Chicago e Boston. E pode contar com um desfile em Lisboa, com gaitas de foles e muita cerveja.



Um pub irlandês durante as celebrações do Dia de São Patrício AP

Quem era o São Patrício?

São Patrício foi um missionário cristão na Irlanda no século V. Muito do que se sabe sobre ele provém da Declaração, ou a Confissão de São Patrício, que terá sido redigida pelo próprio. Acredita-se que ele tenha nascido na província romana da Britânia, que hoje em dia é a zona do centro e sul de Inglaterra, no século IV. De acordo com a Confissão, aos dezasseis anos foi raptado por invasores irlandeses e levado como escravo para a Irlanda.

Diz-se que passou seis anos a trabalhar como pastor e que, durante esse tempo, encontrou Deus. São Patrício é considerado o apóstolo nacional da Irlanda, ao qual é atribuída a introdução do cristianismo no país.

Qual é o significado do trevo nas celebrações de São Patrício?

Segundo a RTÉ, o canal de televisão estatal irlandês, o trevo terá sido utilizado pelo Santo nos seus ensinamentos sobre o cristianismo. Reza a lenda que Patrício colheu um trevo do chão e utilizou as três folhas para ilustrar a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Desde então, o trevo tornou-se um símbolo comum na Irlanda e é utilizado para representar o país.

Todos os anos, o chefe do governo da República da Irlanda, ou Taoiseach em irlandês, oferece ao Presidente dos Estados Unidos uma taça de trevos no Dia de São Patrício.

Por que é celebrado por todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos?

À medida que os irlandeses começaram a emigrar para todos os cantos do mundo, levaram consigo as suas tradições e cultura, nomeadamente o Dia de São Patrício. Estima-se que quase 2 milhões de irlandeses terão emigrado para os Estados Unidos durante a grande fome, entre 1845 e 1852, e que desde 1820 tenham entrado no país mais de seis milhões de irlandeses.

De todos os imigrantes que entraram nos EUA entre 1851 e 1860, estima-se que 81% tenham sido irlandeses. Hoje em dia, um sexto dos cidadãos norte-americanos, ou 42 milhões, identificam a sua origem nacional como irlandesa. O primeiro desfile em honra a este feriado irlandês realizou-se em Nova Iorque graças a um grupo de soldados irlandeses que serviam no exército britânico na cidade.

Londres também acolhe uma das maiores celebrações do Dia de São Patrício fora de Dublin, devido à presença forte da comunidade irlandesa, composta por mais de 170 mil pessoas, e inclui um desfile desde Hyde Parl até Trafalgar Square.

Onde se pode celebrar em Lisboa?

Este sábado, dia 21, 600 gaitas de fole vão invadir a Avenida da Liberdade num desfile a marcar esta data. Mais de 500 músicos e 15 bandas vão integrar um cortejo que começa pelas 15h30 e termina com um concerto final no Rossio.

Depois do desfile as celebrações vão continuar em alguns bares entre o Bairro Alto e o Cais do Sodré, como o O´Gillins Irish Pub, O Purista, Trobadores, Cheers, Bar Liverpool, The Corner e The Couch Sports Bar.