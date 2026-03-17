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Quem era o São Patrício da Irlanda e por que é celebrado em todo o mundo?

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 19:10
Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
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De Dublin a Chicago, o principal Santo padroeiro irlandês é celebrado em todo o mundo, incluindo em Portugal.

Canecas de Guinness, trevos e vestimentas verdes. O Dia de São Patrício é celebrado a 17 de março por todo o mundo, data que marca a morte do principal santo padroeiro da Irlanda. Esta data é celebrada não só na Irlanda, mas também em cidades com grande presença irlandesa, nomeadamente Londres, Nova Iorque, Chicago e Boston. E pode contar com um desfile em Lisboa, com gaitas de foles e muita cerveja. 

Um pub irlandês durante as celebrações do Dia de São Patrício
Um pub irlandês durante as celebrações do Dia de São Patrício AP

Quem era o São Patrício?

São Patrício foi um missionário cristão na Irlanda no século V. Muito do que se sabe sobre ele provém da Declaração, ou a Confissão de São Patrício, que terá sido redigida pelo próprio. Acredita-se que ele tenha nascido na província romana da Britânia, que hoje em dia é a zona do centro e sul de Inglaterra, no século IV. De acordo com a Confissão, aos dezasseis anos foi raptado por invasores irlandeses e levado como escravo para a Irlanda. 

Diz-se que passou seis anos a trabalhar como pastor e que, durante esse tempo, encontrou Deus. São Patrício é considerado o apóstolo nacional da Irlanda, ao qual é atribuída a introdução do cristianismo no país.

Qual é o significado do trevo nas celebrações de São Patrício?

Segundo a RTÉ, o canal de televisão estatal irlandês, o trevo terá sido utilizado pelo Santo nos seus ensinamentos sobre o cristianismo. Reza a lenda que Patrício colheu um trevo do chão e utilizou as três folhas para ilustrar a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Desde então, o trevo tornou-se um símbolo comum na Irlanda e é utilizado para representar o país. 

Todos os anos, o chefe do governo da República da Irlanda, ou Taoiseach em irlandês, oferece ao Presidente dos Estados Unidos uma taça de trevos no Dia de São Patrício.

O presidente Donald Trump conversa com o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, no Dia de São Patrício
O presidente Donald Trump conversa com o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, no Dia de São Patrício

Por que é celebrado por todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos?

À medida que os irlandeses começaram a emigrar para todos os cantos do mundo, levaram consigo as suas tradições e cultura, nomeadamente o Dia de São Patrício. Estima-se que quase 2 milhões de irlandeses terão emigrado para os Estados Unidos durante a grande fome, entre 1845 e 1852, e que desde 1820 tenham entrado no país mais de seis milhões de irlandeses. 

De todos os imigrantes que entraram nos EUA entre 1851 e 1860, estima-se que 81% tenham sido irlandeses. Hoje em dia, um sexto dos cidadãos norte-americanos, ou 42 milhões, identificam a sua origem nacional como irlandesa. O primeiro desfile em honra a este feriado irlandês realizou-se em Nova Iorque graças a um grupo de soldados irlandeses que serviam no exército britânico na cidade. 

Desfile de Dia de São Patrício em Nova Iorque
A princesa Kate durante uma visita ao 1.º Batalhão da Guarda Irlandesa por ocasião do desfile do Dia de São Patrício no Quartel de Mons, na Inglaterra
Desfile em Boston, nos Estados Unidos
O Rio de Chicago é colorido de verde em honra ao Santo irlandês
Desfile de Dia de São Patrício em Nova Iorque
A princesa Kate durante uma visita ao 1.º Batalhão da Guarda Irlandesa por ocasião do desfile do Dia de São Patrício no Quartel de Mons, na Inglaterra
Desfile em Boston, nos Estados Unidos
O Rio de Chicago é colorido de verde em honra ao Santo irlandês

Londres também acolhe uma das maiores celebrações do Dia de São Patrício fora de Dublin, devido à presença forte da comunidade irlandesa, composta por mais de 170 mil pessoas, e inclui um desfile desde Hyde Parl até Trafalgar Square. 

Onde se pode celebrar em Lisboa?

Este sábado, dia 21, 600 gaitas de fole vão invadir a Avenida da Liberdade num desfile a marcar esta data. Mais de 500 músicos e 15 bandas vão integrar um cortejo que começa pelas 15h30 e termina com um concerto final no Rossio. 

Depois do desfile as celebrações vão continuar em alguns bares entre o Bairro Alto e o Cais do Sodré, como o O´Gillins Irish Pub, O Purista, Trobadores, Cheers, Bar Liverpool, The Corner e The Couch Sports Bar.

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