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15 de março de 2026 às 12:34

Atlanta celebra St. Patrick's Day com desfile nas ruas da cidade

Milhares de pessoas assistiram ao desfile do St. Patrick's Day em Atlanta, nos Estados Unidos, com mais de dois mil participantes entre bandas, carros alegóricos e grupos culturais que celebraram a tradição irlandesa nas ruas da cidade.

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