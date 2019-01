O Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou esta quinta-feira Itália por falta de assistência legal e pela ausência de um tradutor profissional durante o interrogatório de Amanda Knox, a norte-americana que em 2007, com 20 anos, foi acusada de matar a colega de quarto em Perugia, Itália, onde se encontrava a estudar. O país deverá indemnizar Amanda Knox, agora com 31 anos, em 18.400 euros pela violação dos seus direitos.

O tribunal garante ter encontrado evidências de "tratamento desumano e degradante" a Amanda Knox durante os interrogatórios, revela o New York Times.

Segundo o tribunal, quando Knox foi acusada de matar Meredith Kercher, "estava particularmente vulnerável, sendo uma jovem estrangeira, com 20 anos na altura, que estava há pouco tempo em Itália e não era fluente a falar italiano".

O caso que parou Itália

Após sete anos de julgamentos, Knox foi absolvida em 2015 pela morte de Meredith Kercher, estudante de 21 anos que se encontrava de Erasmus em Itália e com quem Amanda dividia um apartamento.

Segundo registos do tribunal, na noite de 1 para 2 de novembro de 2007, Kercher foi encontrada morta com 47 facadas no apartamento que dividia com Amanda. A 6 de novembro, as autoridades italianas detiveram Amanda Knox e o namorado Raffaele Sollecito. Eram os principais suspeitos do crime.

No final do primeiro interrogatório, Amanda acusou o dono do bar onde trabalhava de ser o autor do crime, hipótese que foi excluída.

Em 2009, Amanda e Rafaelle foram condenados a 26 e 25 anos de prisão. O tribunal de Perugia considerou que os dois deram o golpe fatal a Meredith Kercher enquanto uma terceira pessoa, Rudy Guédé, segurou nos braços da vítima. De acordo com a acusação, o crime ocorreu porque a vítima se recusou a participar num jogo sexual. Guédé foi condenado a 16 anos de prisão.

No entanto, em outubro de 2011, o tribunal absolveu Knox e Sollecito por provas insuficientes. A norte-americana voltou de imediato ao seu país.

Após algumas reviravoltas, Amanda Knox e Rafaelle Sollecito foram definitivamente absolvidos em 2015 pelo Supremo Tribunal de Itália.