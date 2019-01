As casas nesta cidade italiana custam apenas um euro

A cidade de Sambuca quer combater o êxodo e pôs à venda muitas propriedades por apenas um euro. A única condição é que as casas sejam sujeitas a obras.

Os preços das casas em Portugal estão muito altos? Já pensou em apostar numa vida em Itália? Tem aqui a sua oportunidade: há casas na Sicília a serem vendidas por pouco mais de um euro.



Na pequena cidade de Sambuca, no topo de um monte e com vista para grande parte da ilha, há casas à venda a um preço mais barato do que o de uma sobremesa. E a compra tem um efeito quase imediata, a partir do momento em que se entregue o



Estes preços fazem parte de um plano para reviver a área que tem sido severamente afetada pela pelo êxodo da população mais jovem, que opta por uma vida nas grandes cidades.



"Ao contrário do que aconteceu em outras cidades que afirmaram ter casas a preços muito reduzidos apenas como forma de porpaganda, a nossa câmara tem mesmo casas à venda por um euro", referiu Giuseppe Cacioppo, deputado municipal, em declarações à CNN.



Mas nem tudo o que parece é. Para adquirir a casa, os compradores devem assinar um contrato onde se comprometem a remodelar a propriedade que adquirirem num valor mínimo de 15.000 euros, tendo obrigatoriamente de deixar um depósito de €5.000. Mal se acabe a remodelação, o depósito é entregue.