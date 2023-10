Quatro crianças ucranianas levadas para a Rússia regressam a casa

Quatro crianças ucranianas raptadas pelas tropas russas regressaram esta segunda-feira a casa. O acordo entre as duas partes foi mediado pelo Qatar.







O Ministério dos Negócios Estrangeiros qatari declarou que tinha conseguido mediar "um processo bem sucedido de reunificação de uma família", naquilo a que chamou "um passo importante para reunir as crianças com as suas famílias". Em causa estão quatro crianças ucranianas com idades compreendidas entre os 2 e os 17 anos. As famílias russas a quem as crianças tinham sido atribuídas concordaram com o regresso.Uma das crianças chegou à Ucrânia esta segunda-feira, após ser reunida com a avó, enquanto as outras três ainda vão chegar ou esta segunda, ou terça-feira, revela a BBC. No entanto, já foram reunidas com a sua família. O menino de 7 anos teve de viajar para a Ucrânia através da Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia.Esta primeira troca poderá vir a ser seguida por outras, informou um alto funcionário qatari.As autoridades ucranianas não comentaram ainda o regresso destas crianças ao país.Em março, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção contra o presidente russo, Vladimir Putin, e a sua comissária para os direitos das crianças, Maria Lvova-Belova, pela deportação ilegal de menores ucranianos. A Rússia tem justificado as suas ações com a vontade de "proteger" estas crianças do perigo, dizendo que se trata de uma atitude "humanitária". A Ucrânia diz que cerca de 20 mil crianças terão sido raptadas pelos russos.Antes da mediação do Qatar, cerca de 400 crianças já tinham voltado à Ucrânia, depois de raptadas pelas tropas russas. No Telegram, Maria Lvova-Belova disse, citando Putin, que a intenção russa nunca foi "privar as crianças de estarem com as suas famílias" e que estariam dispostos a pagar o custo de transporte e acomodação para que estas se possam reunir com os pais.