Qatar obrigou mulheres de dez voos a fazer exames ginecológicos

O caso veio a público depois da denúncia de algumas passageiras: num voo da Qatar Airways com destino a Sidney, as mulheres foram encaminhadas para ambulâncias e forçadas a "exames médicos invasivos" para apurar se tinham recentemente dado à luz, depois de um recém-nascido ter sido encontrado numa casa de banho do Aeroporto Internacional de Hamad. Agora, a Austrália garante que pelo menos dez voos estiveram envolvidos na situação.

"Ainda que o objetivo destes exames, decididos com urgência, era evitar a fuga dos autores de um crime horrível, o Estado do Qatar lamenta a aflição e a violação de liberdades individuais que esta ação possa ter causado aos passageiros", defendeu o país em comunicado. O primeiro-ministro adiantou que o Qatar estava "comprometido em garantir a segurança e o conforto de todos os passageiros que passam pelo país".O incidente, que teve lugar no dia 2 de outubro mas apenas foi conhecido esta segunda-feira, provocou uma disputa diplomática entre os dois países.Segundo avançou o governo australiano esta quarta-feira, o número de aviões afetados é maior do que o revelado inicialmente. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Marise Payne, afirmou no parlamento que as mulheres envolvidas estavam "a bordo de dez aviões no total", tendo sido submetidas a exames ginecológicos forçados. Esta situação, considerou, é "muito preocupante".

Entre as 18 mulheres afetadas estão 13 australianas e, de acordo com a AFP, uma mulher francesa.



Para esta semana está previsto que o Qatar entregue à Austrália um relatório sobre a situação, estando o país a aguardar pelo documento para tomar decisões.



No Qatar é ilegal ter relações sexuais ou ficar grávida fora do casamento e as mulheres que são acusadas desse crime podem ser condenadas a penas de prisão.