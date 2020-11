Putin saúda respeito pelo cessar-fogo por arménios e azeris em Nagorno-Karabakh

O Presidente russo, Vladimir Putin, saudou hoje arménios e azeris por estarem a cumprir o acordo tripartido de cessar-fogo assinado há uma semana para pôr fim ao conflito em Nagorno-Karabakh, que provocou milhares de mortos entre militares e civis."O importante é que os acordos estão se ser respeitados. Os combates cessaram por completo e a situação está a estabilizar-se. Por isso, estão já criadas as condições para uma solução de longo prazo, evitou-se uma grande escalada do conflito numa base justa para os povos arménio e azeri", afirmou Putin ao abrir a cimeira virtual dos BRICS (África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia).A 09 deste mês, Moscovo facilitou um acordo entre Erevan e Baku que pôs fim a 44 dias de guerra em Nagorno-Karabakh, que define, entre outros aspetos, a devolução por parte da Arménia de vários territórios que ocupou na guerra entre 1992 e 1994."A parte russa fez grandes esforços para ajudar a tentar travar as ações militares entre os seus dois países amigos e para os animar a alcançar um compromisso", reivindicou Putin, realçando a concordância das duas partes em conflito para o envio de um contingente de paz de 2.000 soldados russos, que já se encontram em Nagorno-Karabakh, aonde começam, embora timidamente, a regressar alguns dos habitantes.Por outro lado, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Iliev, deslocou-se hoje ao distrito de Fizuli, um dos primeiros territórios reconquistados pelas tropas azeris na zona de segurança adjacente a Karabakh.Como ato simbólico, Iliev colocou a primeira pedra da estrada que unirá Fizuli à histórica Shushá, em Karabakh, retomada pelo exército azeri antes da assinatura do acordo patrocinado pela Rússia.O Presidente azeri, porém, descartou a concessão de um possível estatuto especial para Karabakh, mais de metade do território que passou a ser controlado por Baku, ideia que o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, considerou hoje uma "prioridade"."Não haverá um estatuto de autonomia para Karabakh. O Azerbaijão é um país unido", afirmou Iliev, que surge num vídeo divulgado pela Presidência azeri aos comandos de um veículo blindado, acompanhado pela mulher, que o ia filmando com um telemóvel.Os dois foram, depois, fotografados de mão dada tendo como pano de fundo a ponte medieval de Khodaafarin, junto à fronteira com o Irão, que esteve sob controlo das autoridades da autoproclamada república de Nagorno-Karabakh durante mais de três décadas."[Os arménios] destruíram tudo aqui e vão responder perante os tribunais internacionais. Olhem para o que o inimigo fez à cidade de Djebrail. O objetivo era que os azeris nunca mais aqui viessem, mas nós vamos viver aqui. Estamos de regresso à nossa terra natal", declarou Iliev.Nagorno-Karabakh, uma região de maioria arménia, foi, ‘de facto’, independente do Azerbaijão desde o início dos anos 1990 e depois de uma guerra que provocou cerca de 30 mil mortos e centenas de milhar de deslocados.