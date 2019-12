O processo de impeachment Donald Trump , aprovado pela Câmara de Representantes dos EUA esta quarta-feira, foi um dos temas da conferência de imprensa anual do presidente russo, Vladimir Putin . E o chefe de estado russo não se coibiu de defender o seu homólogo norte-americano, considerando que este está a ser alvo de acusações "complentamente inventadas"."O processo de destituição ainda tem de passar pelo Senado, que tem maioria republicana. Parece-me improvável que queiram retirar do poder um representante do seu partido com base em acusações totalmente inventadas", disse Putin, citado pela imprensa internacional.Na mesma conferência, o presidente russo garantiu que Moscovo está preprada para concordar com um novo tratado STAR, que expira en 2021, mas que não obteve resposta dos EUA.Esta quarta-feira (madrugada de quinta em Lisboa), a Câmara dos Representantes norte-americana aprovou duas acusações contra Donald Trump - abuso de poder e obstrução. O processo de impeachment segue agora para o Senado, onde os republicanos têm larga maioria. A destituição será, por isso, pouco provável.