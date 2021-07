Putin orquestrou plano para colocar Trump na presidência dos EUA

Presidente russo autorizou operação de espionagem com "toda a força possível" para garantir a presidência dos Estados Unidos a Donald Trump em 2016, que documentos russo descreviam como "um indivíduo desequilibrado com um complexo de inferioridade".

O Presidente russo, Vladimir Putin, autorizou pessoalmente uma operação de espionagem para apoiar Donald Trump, descrito em documentos russos como "mentalmente instável", na corrida à presidência dos Estados Unidos, em 2016.

Segundo documentos do Kremlin a que o The Guardian teve acesso, o plano foi discutido durante uma reunião à porta fechada que teve lugar a 22 de janeiro de 2016, em que estiveram presentes o chefe de estado da Rússia, dirigentes de espionagem e os ministros do executivo russo.

Nessa reunião, três agências de espiões russas receberam a missão de encontrar maneiras práticas de apoio a Trump, depois de ter sido concluído que uma Casa Branca com Trump iria ajudar a assegurar objetivos estratégicos e de negociações de Moscovo.