África do Sul a ferro e fogo

As mais recentes informações apontam para cerca de 200 centros comerciais pilhados e destruídos, de acordo com a agência noticiosa Bloomberg. Vários deles no Soweto (morada histórica de Nelson Mandela), tal como caixas ATM, restaurantes, lojas de bebidas e de roupas. Perto de 1300 pessoas terão sido detidas em todo o país, mas as multidões têm claramente superado o número de agentes policiais e militares no terreno, umas das críticas apontadas ao atual presidente, Cyril Ramaphosa.

Entre os locais saqueados, destruídos e ou incendiados, há pelo menos 20 supermercados de empresários de origem portuguesa, além de uma cadeia de sete talhos. A confirmação foi dada à SIC por Alexandre Santos, presidente da Federação das Associações Portuguesas na África do Sul. A mesma fonte declarou que "a comunidade portuguesa está preocupadíssima com a forma como este Governo está a regair a estes atos de violência". De acordo com os mais recentes dados, o número de portugueses e luso descendentes que vivem na África do Sul pode chegar a meio milhão de pessoas, a maioria delas com ligações à ilha da Madeira. O





A maior refinaria de Durban (SAPREF) foi encerrada e estima-se que os danos materiais resultantes dos confrontos possam ultrapassar dois mil milhões de euros, além de terem afetado cerca de 40 mil empresas, colocando em risco mais de 130 mil postos de trabalho. A situação chegou ao ponto de muitos residentes das áreas afetadas terem formado esquadrões de defesa para proteger os bairros onde vivem e os negócios de que são proprietários.