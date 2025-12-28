Sábado – Pense por si

Putin estabelece nova lei e parte dos funcionários russos deixam de declarar rendimentos

Lusa 15:59
Autoridades supervisoras exigirão as informações quando as considerarem necessárias.

O presidente russo, Vladimir Putin, estabeleceu este domingo uma lei que elimina a obrigatoriedade de declarar rendimentos por parte de alguns funcionários públicos russos, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Diversas leis russas relacionadas com a corrupção e com o controlo de bens de funcionários e ocupantes de cargos públicos foram alteradas, removendo assim a exigência de que alguns apresentem a declaração.

As autoridades supervisoras exigirão as informações quando as considerarem necessárias, como, por exemplo, quando um funcionário for transferido de uma agência governamental para outra, quando as transações excederem o equivalente a três anos de rendimentos ou em outros casos não especificados.

A medida exclui setores como o de professores, mas inclui, entre outros, todas as forças de segurança, o poder judiciário, representantes ministeriais e Governo.

Antes, todos os funcionários públicos eram obrigados a apresentar as declarações anuais, bem como dos respetivos cônjuges e filhos, até 01 de abril.

Em dezembro de 2022, Putin assinou um decreto proibindo a publicação das declarações de imposto de renda dos funcionários públicos em portais de transparência e nos meios de comunicação social.

Os opositores russos consideraram a medida antidemocrática e um reforço do poder da Rússia no sigilo financeiro.

Em paralelo, após o início da guerra na Ucrânia em 2022, tribunais russos levaram centenas de funcionários russos a julgamento por corrupção.

No entanto, especialistas apontaram que os novos nomes que substituem os demitidos não são diferentes dos seus antecessores nos métodos e que as substituições decorrem de conflitos entre diferentes fações dentro da elite do país.

