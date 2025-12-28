Papa alerta para os "Herodes" do mundo atual

Sábado – Pense por si

Durante a mensagem da oração do Angelus.

O Papa Leão XIV advertiu este domingo para os "Herodes" no mundo atual, "os mitos do êxito a qualquer preço, o poder sem escrúpulos, o bem-estar vazio e superficial", durante a mensagem da oração do Angelus.

Papa Leão XIV falou este dmoingo aos fiéis
Papa Leão XIV falou este dmoingo aos fiéis DR

Da varanda do palácio apostólico, perante milhares de pessoas reunidas na praça de São Pedro, o pontífice norte-americano dedicou a mensagem à fuga da Sagrada Família, após a ordem de Herodes para matar os recém-nascidos.

"Enquanto contemplamos com assombro e gratidão este mistério, pensemos nas nossas famílias e na luz que elas também podem dar à sociedade em que vivemos. Lamentavelmente, o mundo tem sempre os seus ´Herodes´", disse.

Trata-se dos "mitos do êxito a qualquer preço, do poder sem escrúpulos, do bem-estar vazio e superficial", alertou o Papa, chamando a atenção para as consequências da solidão, do desespero, das divisões e dos conflitos.

Neste sentido, pediu que as famílias cristãs não deixem que estes atos sufoquem a chama do amor.

"Pelo contrário, protejamos nelas os valores do Evangelho: a oração, os sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão, os afetos puros, o diálogo sincero, a fidelidade, o realismo simples e belo das palavras e os gestos bons de cada dia", acrescentou Leão XIV.

O Papa pediu a bênção para "todas as famílias do mundo", para que seguindo o modelo de Jesus Cristo sejam "um sinal da sua presença e do seu amor sem fim".

