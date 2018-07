O presidente da Rússia disse na segunda-feira que são "infundadas" as acusações sobre as ligações de Moscovo aos envenenamentos através do agente químico ‘Novichok’ que se verificaram em Inglaterra.

Em entrevista ao canal conservador norte-americano Fox News, Vladimir Putin disse que Londres não forneceu qualquer tipo de provas que fundamentem as suas acusações.

"Gostaríamos de ver provas documentadas, mas ninguém nos dá", afirmou o Presidente russo.

"Só vemos acusações infundadas. Porque é que isto está a ser feito festa forma, porque é que o nosso relacionamento se deve deteriorar por causa disso?", questionou Putin.

Dawn Sturgess e o namorado, Charlie Rowley, de 45 anos, foram envenenados há cerca de duas semanas e deram entrada no hospital distrital de Salisbury em estado crítico, a mesma unidade hospitalar onde o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha estiveram.

O casal foi encontrado inconsciente, a 30 de Junho, em Amesbury, uma pequena cidade do sul de Inglaterra, a uma dezena de quilómetros de Salisbury, localidade onde Serguei Skripal e a filha Yulia foram envenenados a 04 de Março, originando uma crise diplomática com Moscovo.

A polícia anunciou a abertura de uma investigação por homicídio após a morte de Dawn Burgess, de 44 anos, devido aos efeitos da substância química ‘Novichok’.