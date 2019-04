A vice-presidente do Executivo espanhol disse que o PSOE vai tentar governar com 123 deputados, defendendo um governo progressista no sentido de conseguir "quatro anos de tranquilidade".

A vice-presidente do Executivo espanhol, Carmen Calvo, disse esta segunda-feira que o PSOE vai tentar governar com 123 deputados, defendendo um governo progressista no sentido de conseguir "quatro anos de tranquilidade".



Em declarações à estação de rádio espanhola Cadena Ser, Carmen Calvo afirmou que se deve "respeitar toda a gente e falar-se com toda a gente" assim como se deve "tentar que a cultura de colaboração abra caminho na política espanhola".



"Seremos um governo progressista, somos a esquerda de governo, por isso lutamos em consciência no PSOE, para não ceder este espaço" (ao partido Unidas Podemos), acrescentou a vice-presidente socialista.



Neste sentido sublinhou que é necessário alcançar "quatro anos de tranquilidade", conseguir o crescimento sustentado da economia espanhola e fazer esbater a crise social.

Carmen Calvo disse que o PSOE vai tentar governar com 123 deputados reafirmando a vontade de se conseguir "estabilidade".

"Faltam muitos dias e Unidas Podemos também vão avançando com compreensão", frisou Carmen Calvo quando questionada sobre o possível cenário de um governo de coligação com o partido de Pablo Iglesias.



"Todos vamos fazendo o caminho e aprendendo", disse.



A vice-presidente do PSOE considerou que "há apoio mais do que suficiente para o (PSOE) ser o ‘timoneiro do barco'", recordando que Unidas Podemos ajudou muito os socialistas nos últimos dez meses.



"Reforçaram-nos como governo progressista, podemos continuar a avançar com a fórmula que iniciámos", sublinhou.



A responsável do PSOE disse ainda que a "ultra-direita deu um ‘tiro no pé’ ao querer desmontar a cultura de consciência cívica e política", em Espanha.