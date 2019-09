Cyrus Vance Jr, um democrata, que já tinha pedido estes documentos durante a investigação ao alegado dinheiro pago à atriz pornográfica Stormy Daniels

Os procuradores de Nova Iorque intimaram a empresa de contabilidade Mazars USA a entregar as declarações de impostos do presidente norte-americano, Donald Trump.De acordo com a Associated Press, os procuradores de Manhattan pediram para ter acessoa oito anos das declarações dos negócios e das contas pessoais do magnata. O pedido surgiu do gabinete do procuradorA Mazars USA já disse que irá "cumprir com todas as suas obrigações legais".

Em atualização