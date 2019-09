Médio Oriente.

A tensão entre o Irão e os Estados Unidos tem vindo a escalar de dia para dia. Após o ataque, no passado sábado, com drones a duas das maiores refinarias da Arábia Saudita os dois países têm aumentado a troca de acusações.O líder supremo do Irão, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, alegou nas últimas horas de que nunca iriam haver negociações com o país governado por Donald Trump acrescentando que a política de "pressão máxima" levada a cabo pelos EUA está destinada ao fracasso.O Estados Unidos culpam o Irão pelos ataques às petrolíferas sauditas. Afirmação que os iranianos negam veemente as acusações.Apesar das acusações, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, garante não querer entrar em guerra. Os ataques deste sábado estão a aumentar o receio de um conflito noOs ataques às instalações da Aramco desencadearam uma escalada dos preços do petróleo que estão a afetar o mercado. Desde o início da Guerra do Golfo, em 1991, que os preços do petróleo não estavam tão elevados.